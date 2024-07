Van kwaad naar erger: Situatie van Antwerpspeler loopt helemaal verkeerd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC gaat een ware metamorfose door. De club moet uit financiële noodzaak vooral toespitsen op jongeren.

Royal Antwerp FC zal dit seizoen totaal anders dan de voorbije jaren voor de dag komen. De rode cijfers in de boekhouding moeten weggeveegd worden door transfers van sterkhouders.

The Great Old slaat dan ook een andere weg in en zal volop de kaart van de jeugd trekken. Toch blijft de club hoge ambities hebben om aan de top van de klassering mee te spelen.

Ook al wordt gekozen voor jeugdig talent, toch is er geen plaats meer voor Pierre Dwomoh. De 20-jarige middenvelder heeft nog een contract tot juni 2025 op de Bosuil.

Volgens Gazet van Antwerpen traint hij op dit moment zelfs niet mee met de A-kern en zal daar ook met een reeks uitgaande transfers geen verandering meer in komen.

Antwerp wil Dwomoh deze zomer nog van de hand doen en wat centen recupereren. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment nochtans 2,5 miljoen euro.

Dwomoh werd het voorbije seizoen uitgeleend aan RWDM. Daar deed hij het zeker niet slecht, maar de club degradeerde naar de Challenger Pro League. Veel interesse zou er alvast niet zijn in de youngster.