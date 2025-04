🎥 Chaos bij RWDM na misgelopen promotie: spelers vliegen elkaar in de haren

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RWDM kon vrijdagavond zeker zijn van de promotie als het won van Patro Eisden Maasmechelen. Dat gebeurde niet, waarna de spelers van RWDM zwaar in de clinch gingen met elkaar.

RWDM wist vrijdagavond wat het moest doen tegen Patro Eisden. Bij winst zouden ze zeker zijn geweest van de promotie, maar de Limburgers staken daar een stokje voor.

Kort na het uur scoorde Biron het openingsdoelpunt, wat de goal van de promotie had kunnen zijn. Alleen liep het nadien even mis bij de bezoekers.

Patro Eisden scoorde enkele minuten later de gelijkmaker. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel, waardoor de Brusselaars nog geen promotie konden vieren.

Meteen na affluiten liep even helemaal fout. Spelers van RWDM gingen meteen na afloop met elkaar in de clinch, wat duidelijk te zien is op de beelden.

Achraf Laâziri moest gekalmeerd worden, terwijl zelfs spelers van Patro probeerden om de spelers van RWDM uit elkaar te houden. Zo lijkt de rust die rond RWDM heerste toch even verdwenen te zijn.