SK Beveren doet opnieuw gouden zaak in CPL en ruikt al thuisvoordeel voor de play-offs

SK Beveren heeft vrijdagavond overtuigend gewonnen van KAS Eupen met 3-0. De Waaslanders speelden een solide wedstrijd, waarbij Mertens, Limbombe en Servais het doel wisten te vinden.

In de eerste helft had Beveren niet altijd de controle. Hoewel ze enkele kansen creëerden, ontbrak het aan scherpte voorin.

“We hebben vooral in de tweede helft orde op zaken gesteld. Voor de rust waren we toch iets te slap", vertelt middenvelder Jannes Van Hecke in De Gazet van Antwerpen. Uiteindelijk viel het wel mee voor de Waaslanders, dat de wedstrijd vrij makkelijk wonnen met 3-0.

Door deze dominante zege klimmen de Waaslanders naar de vierde plaats in het klassement, net boven Patro Eisden Maasmechelen. Voor SK Beveren is het nu zaak om deze vorm vast te houden in aanloop naar de play-offs.

Thuisvoordeel lonkt voor SK Beveren

De volgende uitdaging voor Beveren komt snel. Volgende week zondag spelen ze thuis tegen Club NXT waarna ze op de laatste speeldag naar de Futures van Anderlecht moeten gaan.

“Hoe hoger we eindigen, hoe beter”, besluit Van Hecke. "De vierde plaats heeft het voordeel dat we de tweede match thuis spelen. Dit moeten we proberen vasthouden. De tegenstander, Patro, ligt zo goed als zeker vast.”