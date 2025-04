Is Kevin De Bruyne de beste middenvelder die ooit in de Premier League speelde? Arsenal-coach Mikel Arteta is duidelijk

De vraag die al jarenlang in Engeland wordt gesteld: is Kevin De Bruyne de beste middenvelder die ooit in de Premier League heeft gespeeld?

Veel voetbalfans zetten legendarische namen als Steven Gerrard, Roy Keane of Frank Lampard boven hem, maar er zijn ook velen die De Bruyne als een van de besten beschouwen. Mikel Arteta, de huidige trainer van Arsenal, heeft ook zijn duidelijke mening over deze kwestie, vooral gezien zijn eerdere samenwerking met de Belg als assistent bij Manchester City.

Arteta werd gevraagd waar hij De Bruyne zou plaatsen in de lijst van de beste middenvelders ooit in de Premier League. De Spanjaard aarzelde niet en zei: "Voor mij staat hij helemaal bovenaan. Ik weet niet of het de eerste, tweede of derde plaats is, maar ik beschouw hem absoluut als een van de allerbeste spelers in de geschiedenis van de Premier League, zonder enige twijfel."

De voormalige assistent van Pep Guardiola is vooral onder de indruk van De Bruyne's uitzonderlijke handelingssnelheid. "Ik heb nog nooit samengespeeld met iemand die zo snel en precies de bal kan spelen, zelfs op topsnelheid. Hij kan rennen met meer dan 30 km/u en toch de bal perfect tussen twee verdedigers door spelen. Het is ongelooflijk wat hij op zo'n hoge snelheid kan bereiken."

Arteta benadrukt dat De Bruyne's technische vaardigheden op dat niveau uniek zijn. "Wat hij doet, zie je gewoon niet vaak, zelfs niet op het hoogste niveau. Het is een talent dat je niet vaak tegenkomt."

De Spaanse coach weet uit eigen ervaring dat het voor een middenvelder niet alleen draait om fysiek vermogen, maar vooral om het vermogen om onder druk het juiste te doen, en daar excelleert De Bruyne in.

Het is duidelijk dat Arteta, hoewel hij nu de coach is van een andere topclub in de Premier League, nog steeds grote bewondering heeft voor De Bruyne's kwaliteiten. "Als je naar zijn spel kijkt, zie je de snelheid, de precisie en het inzicht waarmee hij speelt. Hij maakt het makkelijk lijken, maar het is het resultaat van enorm talent en hard werk."