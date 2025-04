Wie moet wanneer de Europese wei in en welke tickets staan er op het spel de komende weken?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dit weekend gaan we verder met speeldag 2 in de diverse play-offs. En dus is het stilaan een belangrijke vraag wie welk Europees ticket kan claimen.

KRC Genk won in eigen huis vlotjes van Gent, Club Brugge was omnipresent tegen Anderlecht en Union liet geen spaander heel van Antwerp. De top-3 liep zo meteen verder uit op de rest.

En dus is het ook de vraag of er nog ploegen buiten de top-3 in staat mogen worden geacht om toch nog richting top-3 te mikken. De stand van de Champions’ Play-offs ziet er als volgt uit na speeldag 1:

1. Genk 37 punten

2. Club Brugge 33 punten (0,5 extra gekregen)

3. Union SG 31 punten (0,5 extra gekregen)

4. Anderlecht 26 punten (0,5 extra gekregen)

5. Royal Antwerp FC 23 punten

6. KAA Gent 23 punten (0,5 extra gekregen)

Rest de vraag: wie krijgt welk Europees ticket? De kampioen is zeker van de League Phase van de Champions League, de nummer twee moet aan de bak in de derde kwalificatieronde van de Champions League - tenzij Club Brugge als tweede een rechtstreeks ticket kan claimen afhankelijk van resultaten in andere landen.

Vroeg aan de bak?

Voor de derde in de stand is er de tweede kwalificatieronde van de Europa League. De bekerwinnaar gaat naar de Play-offs voor de Europa League. Als de bekerwinnaar ook in de top-4 eindigt na de play-offs, dan mag de 5e het barrageduel spelen tegen de winnaar van de Europe Play-offs.

De ploeg die het barrageduel wint, stroomt in tijdens de tweede kwalificatieronde van de Conference League. Dat team moet dus ook in het seizoen 2025-2026 al voor de start van het seizoen aan de bak.