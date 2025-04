JPL-topper geeft nakende transfer toe: "Genk? Ja, dat is realistisch"

Racing Genk is niet alleen bezig met de titelstrijd dit seizoen, maar kijkt ook al naar volgend seizoen. De club heeft interesse in Daan Heymans van Sporting Charleroi. Die heeft de interesse nu ook weten te bevestigen.

KRC Genk toonde deze week concrete interesse in Daan Heymans. De competitieleider zoekt naar offensieve versterking en wil graag een speler die kan uitblinken achter de spits. Daarbij kwamen ze uit in het Zwarte Land in Charleroi.

Heymans naar Genk?

Dit seizoen was Heymans al goed voor elf doelpunten. Dankzij zijn goede prestaties bleef Charleroi uiteindelijk uit de degradatiezone. Na drie seizoenen bij Charleroi lijkt Heymans klaar te zijn voor de volgende stap in zijn carrière.

Bij Charleroi loopt zijn contract af in juni 2026 en dus is het tijd om deze zomer te cashen op de 25-jarige Belg. Zelf heeft hij in ieder geval aangegeven dat er wel degelijk interesse is.

Er is contact

"Ja, ik heb contacten met Genk, maar er is nog niets getekend. Ik wilde niet zomaar weggaan bij Charleroi, 'dankjewel en tot ziens' zeggen! Ik wilde Charleroi wat geld voor me laten krijgen", aldus Heymans tegen de RTBF.

"En dat ik een stapje hogerop kon zetten naar een beter team. Genk? Ja, de kans is reëel dat ik daar ga... maar alle partijen moeten het erover eens zijn! En er zijn nog teams geïnteresseerd. Ik wil naar een topteam en Charleroi verlaten door de grote poort."