Bij Club Brugge zullen ze vloeken: Union SG walst over Antwerp en kan zondag al kampioen worden

De titel ligt binnen handbereik voor Union SG. De Brusselaars maakten Antwerp helemaal in op de Bosuil en wonnen met 4-0. De druk ligt nu bij Club Brugge, dat zondag tegen Anderlecht speelt.

Antwerp mocht zaterdagavond Union SG ontvangen voor zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Toby Alderweireld startte op de bank, terwijl Union de afwezigheid van Burgess oploste met Fedde Leysen.

Antwerp begon meteen erg zwak aan de wedstrijd. De bezoekers voerden de druk goed op en daar kon The Great Old maar moeilijk mee om. Na vier minuten was het al prijs voor Union.

Ait El Hadj kon met een mooie steekpass Fuseini bereiken, die rustig afwerkte. Mooi gespeeld van Union, maar dit hadden ze toch vooral te danken aan het zwakke verdedigen van de thuisploeg.

Antwerp probeerde wel, maar kreeg praktisch niets klaargespeeld. Achteraan konden er moeilijk nog meer fouten gemaakt en daar profiteerde Union van. Kort na het halfuur kreeg Fuseini te veel ruimte van Odoi. De spits pakte uit met een plaatsbal die Lammens verraste: paal-binnen en de 0-2 was een feit.

Niet lang nadien volgde de 0-3, alweer na een fout achteraan. Deman haalde Ivanovic plots zeer onnodig neer in het strafschopgebied met als resultaat een strafschop voor de bezoekers. Ivanovic zette zich zelf achter de bal en werkte knap af. Union deed het heel goed en strafte alles af.

Na de rust kwam The Great Old iets beter uit de kleedmaker en zo kwam er wat meer evenwicht in de wedstrijd. Bayo miste een grote kans voor Antwerp terwijl de Unionisten de wedstrijd toch onder controle konden houden.

De wedstrijd was inderdaad al gespeeld na 45 minuten en bloedde wat door in de tweede helft. Promise David kon in de 83e minuut nog wel de 4-0 binnenkoppen. Een verdiende overwinning van Union dat een sterke prestatie neerzette.

Toby Alderweireld mocht zo'n vijf minuten voor tijd invallen. Hij betrad het veld onder oorverdovend applaus en maakte zijn laatste minuten op de Bosuil vol als spits.

Union SG zet Club Brugge onder druk, want als blauw-zwart zondag verliest van Anderlecht spelen de Brusselaars kampioen. Als Club niet verliest moet Union het volgend weekend zelf afmaken.