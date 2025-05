Alderweireld krijgt gedroomd afscheid op de Bosuil en was helemaal verrast door special guest

Toby Alderweireld nam zaterdagavond afscheid van de Bosuil. De centrale verdediger was enorm onder de indruk van alles.

Antwerp verloor zaterdagavond met 0-4 van Union SG. De wedstrijd verliep dus helemaal niet volgens plan, maar voor Toby Alderweireld kan de avond al niet meer stuk. Hij werd in de bloemetjes gezet voor en na de match.

"Ik was er helemaal ondersteboven van", vertelde Alderweireld die een heel mooi afscheid had op de Bosuil. "Ik had nooit zoiets durven dromen. Dat laat zien wat voor een fantastische club Antwerp is en wat voor geweldige fans we hebben."

Voormalige bondscoach Roberto Martinez was ook van de partij. Alleen wist Alderweireld dat op voorhand niet. "Neen, ik wist echt helemaal niets. Ik wou dat ook graag zo houden, ik wou echt niets weten. Het was een supermooi moment."

Het was opvallend hoe het thuispubliek de sfeer erin hield. Ondanks een zware achterstand werd er luid gezongen en met vlaggetjes gezwaaid. "Ik heb mega veel dankbaarheid. Als je dan zag hoe de fans tekeergingen ondanks de 0-3 of 0-4, dat is ongezien. Echt ongezien", gaat de verdediger verder.

Alderweireld vindt maar moeilijk de woorden om zijn gevoelens te beschrijven. "Dit raakt mij heel diep. Ik heb hier waardering gevoeld sinds dag één. En ik had nog niet eens iets gepresteerd hier, nul. Onbewust heb ik dat misschien heel mijn carrière wel gezocht", geeft hij toe.

"Vaak stond ik ook in de schaduw van, wat ik ook helemaal niet erg vond. Maar hier kreeg ik meteen verantwoordelijkheid en waardering. Je zou eens een week met mij moeten meelopen. Dan zie je hoe fantastisch het is", besluit Alderweireld, die een onvergetelijke avond beleefde.