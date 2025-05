Elke keer pijnlijker voor Anderlecht, Club Brugge oppermachtig en rekt titelstrijd tot laatste speeldag

Nee, ook de vijfde keer was niet de goede voor Anderlecht. Club Brugge maakte makkelijk komaf met vroegere aartsrivaal voor de titel. Vijf keer verlies, het wordt steeds pijnlijker voor Anderlecht. Zeker de manier waarop het weer gebeurde: Club ging er kinderlijk makkelijk voorbij.

Anderlecht begon weer vol goede moed aan de wedstrijd tegen Club Brugge. Vooraf was Jan Vertonghen gehuldigd en was er een indrukwekkend eerbetoon aan de recordinternational. De thuisploeg begon ook vrij goed met twee kansjes voor Stroeykens, maar... bij Club Brugge hebben ze Hans Vanaken.

Vertonghen-Vermant-opstoot

Na 13 minuten verzond die een schitterende lange bal die heel Anderlecht het bos instuurde. Tzolis kon voorzetten en Vermant troefde Vertonghen af aan de tweede paal om binnen te glijden. Romeo scoort altijd tegen Anderlecht. En Vanaken? Tja, de man loopt niet zoveel meer, maar zijn vista iets lager op het veld is ongeëvenaard in België.

Vertonghen geraakte daarna in een opstootje betrokken met Vermant en ref Lambrechts moest het oplossen met vier gele kaarten. Een paar minuten voor de rust kwam er weer een voorzet - wat een verschil in kwaliteit met die van Anderlecht - en Vanaken mocht moederziel alleen één van de makkelijkste goals uit zijn carrière maken.

En nog was de bodem niet bereikt voor Anderlecht. Tzolis ging luttele minuten later over het gestrekte been van Vertonghen en Club kreeg een penalty. Tzolis zelf zorgde voor de 0-3 vooraleer Stroeykens er met een prachtige knal nog 1-3 van maakte. Maar intussen was het wel al duidelijk: de titel zal pas op de laatste speeldag beslist worden.

Kwaliteit

Club Brugge is meer dan één maatje te groot voor dit Anderlecht, wat Wouter Vandenhaute ook mag beweren. Het is gewoon dramatisch voor al wat paars en wit is, want elke keer wordt het pijnlijker. De emmer bij de supporters is intussen al overgelopen.

Kijk gewoon al naar de kwaliteit van de voorzetten. Dolberg moet er toch wel horendol van worden soms? Terwijl Jackers voorzet na voorzet opraapte, kwamen die van Club quasi altijd bij een withemd aan. Da's een kwestie van concentratie en techniek.

Club Brugge heeft allang geen schrik meer om naar Anderlecht af te zakken. Met of zonder supporters, met of zonder Mignolet... het maakt allemaal niet uit. Ze weten dat ze zoveel beter zijn dan de Brusselaars.

Anderlecht probeerde wel nog iets aan de situatie te doen, maar zowel Dolberg als Angulo lieten goeie kansen liggen. Het is al veel gezegd: dit Anderlecht heeft een serieuze remake nodig. En Club? Dat zal nog een sprankeltje hoop hebben dat Union volgende week punten laat liggen tegen Gent, maar groot zal die hoop ook niet meer zijn.