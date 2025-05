Had Anderlecht een strafschop verdiend tegen Club Brugge? Serge Gumienny oordeelt duidelijk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De topper tussen Anderlecht en Club Brugge zorgde niet alleen voor spektakel, maar ook voor de nodige discussies over de arbitrage.

Anderlecht verloor zondagnamiddag met 1-3 van Club Brugge. De arbitrage had zijn werk tijdens deze topwedstrijd, die mee over de titel zou gaan beslissen.

Club Brugge bleek te sterk voor Anderlecht maar paars-wit streed door tot op het einde. Jan Vertonghen kwam goed weg, want hij had evengoed twee keer geel kunnen hebben.

Maar ook Club leek op een bepaald moment met de schrik weg te komen. Raphael Onyedika beging een overtreding op Kasper Dolberg in het strafschopgebied, net nadat de bal over de lijn was.

Het was volgens Serge Gumienny gewoon een terechte beslissing om hier geen penalty toe te kennen. "Onyedika ging duidelijk op de voet van Dolberg staan en verdiende hier zeker een gele kaart voor", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Maar omdat de bal al over de achterlijn was, kon er geen strafschop voor gefloten worden. Wel geel, maar geen strafschop dus", besluit de voormalige scheidsrechter.