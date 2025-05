Zonder duidelijkheid wordt het weer hetzelfde liedje: dit is wat Anderlecht echt nodig heeft

Anderlecht verloor zondag opnieuw van tegen Club Brugge. Hoewel de Mauves bij momenten leken te kunnen concurreren, bevestigden ze toch heel duidelijk het verschil tussen hen en de top drie.

De conclusie was meedogenloos zondag: nooit leek Anderlecht zo dicht bij Club Brugge (de Mauves waren in de eerste helft de betere ploeg op het veld), en toch eindigde de wedstrijd met een score van 1-3 zonder dat blauwzwart echt in de problemen kwamen.

De goede resultaten van RSCA tegen KAA Gent en Antwerp mochten niet als misleidend worden gezien: als Anderlecht 10 op 12 pakte tegen de nummer vijf en zes van de competitie, dan was dat eerder te wijten aan het zwakke niveau van die teams (de Play-offs zijn nog nooit zo zwak geweest) dan aan een echte vooruitgang onder Besnik Hasi.

Hasi of iemand anders, maar er moet snel een beslissing komen

Na een 0 op 9 bij de start van PO1, dreigt Anderlecht opnieuw deze finalefase af te sluiten met een 0 op 9. Dit bewijst dat Hasi zijn team nauwelijks heeft kunnen verbeteren. Had hij iets anders kunnen doen? De Kosovaar nam een ploeg over die in een neerwaartse spiraal zat.

Heeft Hasi iets bijgebracht? Misschien zijn strijdlust: in tegenstelling tot Hubert, die alles als positief zag, schroomde Hasi niet om spelers bij naam te noemen als hij vond dat ze niet op niveau waren. Is dat de juiste strategie? Ja en nee: als je spelers geen persoonlijkheid hebben, zal dit hen van je vervreemden – maar Anderlecht heeft net genoeg van deze kleurloze spelers zonder vechtlust.

De vraag blijft of dit voldoende zal zijn om het RSCA van morgen te herbouwen. Olivier Renard en Wouter Vandenhaute moeten hierover nadenken. Ook al lijkt Hasi voor velen niet de juiste man voor Anderlecht, wat vooral nodig is, is een snelle beslissing. De trainer die eind juli aan het seizoen begint, moet al in juni bevestigd worden zodat hij kan beginnen aan de opbouw van zijn kern.

Of het nu Hasi is of iemand anders, er moet duidelijkheid komen bij Anderlecht. Zonder die duidelijkheid zullen de resultaten achterblijven, en in september of oktober zal er opnieuw ingegrepen moeten worden. Dan zal de vicieuze cirkel weer beginnen, en het is moeilijk voor te stellen hoe Anderlecht daar uitkomt...