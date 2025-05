Jan Vertonghen en Hans Vanaken zorgden voor heel opmerkelijk moment bij aftrap Anderlecht-Club Brugge

Jan Vertonghen zwaaide het Lotto Park uit op zondag, maar kon het publiek geen overwinning bezorgen tegen Club Brugge. Voor de wedstrijd was er nog een opvallend moment met Hans Vanaken.

Jan Vertonghen heeft zijn laatste wedstrijd als profvoetballer gespeeld. Hij kwam tegen Club Brugge in de basis en werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald.

De centrale verdediger zal de laatste match van het seizoen niet meer spelen en zo komt er nu een einde aan zijn mooie carrière. Helemaal in stijl kon hij niet afsluiten dankzij de 1-3 nederlaag.

De aanvoerder van paars-wit wees na afloop op de problemen. Waar het schoentje vooral knelt volgens hem, is bij de intensiteit die ontbreekt in de ploeg.

Opvallend moment met Hans Vanaken

Voor de aftrap van de wedstrijd viel er nog iets op te merken. Hans Vanaken overhandigde Vertonghen een bos bloemen, een mooi gebaar.

Daarop antwoordde Vertonghen: "Is dat in plaats van die 2.000 euro? Ik wacht nog altijd op dat geld." Het lijkt erop dat de kapitein van paars-wit een weddenschap is gewonnen, of zou het toch om iets anders gaan?