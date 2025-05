Vertonghen is hard in zijn evaluatie van zijn ploegmaats en neemt Romeo Vermant als voorbeeld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jan Vertonghen heeft zijn allerlaatste minuten als profvoetballer achter de rug. De Anderlecht‑kapitein zag zijn afscheidsduel eindigen in een 1‑3‑nederlaag tegen Club Brugge, maar stapte toch met opgeheven hoofd van het veld.

“We hebben alles gegeven", vertelde hij na afloop. “Voor de supporters, voor de ploegmaats, voor de staf. Alleen: het volstond niet.” Vertonghen was trouwens hard voor wat hij dit seizoen zag bij zijn ploegmaats.

Volgens de recordinternational schort het bij paars‑wit niet zozeer aan talent, wel aan inzet. “Kwaliteit is er genoeg, daarvan ben ik overtuigd", zei hij helder. “Waar het om draait, is intensiteit. Je moet élke week een selectie maken op basis van jongens die tot het uiterste willen gaan. Dat miste ik opnieuw, en dat heb ik de groep meteen na de match verteld.”

Vertonghen wijst op een structureel gebrek aan vocale leiders. “We hebben een kern met veel introverte spelers", klonk het. “Colin Coosemans is zowat de enige die echt zijn stem laat horen, maar als doelman kun je nu eenmaal niet constant de aanvallers coachen. Anderlecht moet persoonlijkheden zoeken die het tempo én de mentaliteit bepalen.”

De intensiteit die hij mist, zag hij wél bij een Brugse youngster. Het duel met Romeo Vermant werd meerdere keren bits. “Ik was blij dat hij me tot de limiet duwde", lachte Vertonghen. “Zo’n spits respecteer ik enorm. Hij trekt zich niets aan van gefluit of scheldwoorden, hij knalt er gewoon op. Dát wil ik bij Anderlecht ook zien.”

De linkspoot maakte meteen duidelijk dat ‘harde werkers’ boven ‘mooischrijvers’ moeten staan. “Het gaat niet om filmpjes voor sociale media", sneerde hij fijntjes. “Je moet spelers hebben die de tegenstander pijn willen doen, op een sportieve manier. Dat is de enige weg om opnieuw prijzen te pakken.”

Met die boodschap droeg Vertonghen het stokje over. De recordinternational gaf zijn laatste raad mee: “Zoek leiders, kies voor intensiteit, en Anderlecht komt er wel. Ik geloof nog altijd in deze club."