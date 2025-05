Serge Gumienny ziet dat Jan Vertonghen héél goed wegkwam tegen Club Brugge: "Hij mag Erik Lambrechts dankbaar zijn"

Jan Vertonghen speelde zondagavond zijn afscheidswedstrijd bij Anderlecht. Hij werd in de bloemetjes gezet, al liep het op het veld een heel pak minder. Met wat pech had hij de wedstrijd zelfs niet mogen uitspelen.

Anderlecht wou Club Brugge nog iets in de weg leggen op zondag, maar slaagde daar niet in. Blauw-zwart bleek opnieuw een maat te sterk en won met 1-3 in het Lotto Park.

Het afscheid van Jan Vertonghen deed de aandacht wat afwijken van het resultaat, al had dit er ook helemaal anders uit kunnen zien. Volgens Serge Gumienny kwam de voormalige Rode Duivel heel goed weg.

"Jan Vertonghen mag Erik Lambrechts toch wel dankbaar zijn dat hij zijn afscheidsmatch heeft mogen uitspelen", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "In de eerste helft had hij al twee gele kaarten kunnen krijgen."

"De eerste voor dat opstootje met Vermant. Met al zijn ervaring moet hij dat toch niet doen. Lambrechts loste het op met meerdere gele kaarten maar wat Coosemans daar deed, flirtte toch wat met rood. Het is een beetje vergelijkbaar met wat Kerk deed tijdens Genk - Antwerp", gaat hij verder. Kerk kreeg toen ook geen rood nadat hij een speler bij de keel greep en tegen de grond werkte.

"En voor die strafschopfout op Tzolis had Vertonghen zijn tweede gele kaart kunnen krijgen. In andere omstandigheden had een andere scheidsrechter hem daar wellicht voor naar de kleedkamer gestuurd. Ik denk wel dat Lambrechts dit goed heeft aangevoeld. Men vraagt vaak aan de arbitrage om menselijk te zijn. Dit was daar volgens mij een sterk staaltje van", besluit Gumienny.