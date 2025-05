Jonathan Lardot geeft zijn uitgesproken mening over gele kaarten in battle tussen Vermant en Vertonghen

Club Brugge liet geen steek vallen op bezoek bij RSC Anderlecht. Toch stond de wedstrijd bol van de bijzondere fases.

Een duel tussen Anderlecht en Club Brugge, dat moet wel vonken en vuur geven. En zo geschiedde het ook zondagmiddag. De meest opmerkelijke fase was die met Romeo Vermant en Jan Vertonghen in de hoofdrol.

Een opstootje tussen de twee zorgde ervoor dat ook Colin Coosemans en Christos Tzolis zich moeiden, waarna het een stevige duw- en trekpartij werd. Scheidsrechter Erik Lambrechts trok uiteindelijk vier gele kaarten.

“Ik vind dat hij de situatie heel goed aangepakt heeft. Vier gele kaarten lijkt veel, maar dankzij zijn beslissing op dat moment bleef de wedstrijd onder controle”, zegt scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot in Under Review.

“De vier kaarten waren ook volledig terecht. Vermant omwille van zijn overtreding, Vertonghen en Coosemans omdat ze te fel reageren en Tzolis omdat hij olie op het vuur kwam gooien", luidt het nog.”

Lardot had nog meer lovende woorden voor Lambrechts over. Hij vindt dat de scheidsrechter een groot verschil vertoont in de controle van emoties in vergelijking met het begin van het seizoen. “Een belangrijke stap heeft hij gezet”, aldus Lardot nog.