KRC Genk haalt stevig uit in Gent en verpest afscheidsfeestje Sven Kums

Voor KAA Gent zijn de Europese dromen nu officieel helemaal begraven. In eigen huis tegen KRC Genk konden ze een droomstart niet verzilveren. De Limburgers konden eindelijk nog eens winnen en staan heel stevig derde in de stand.

KAA Gent wilde van zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen nog wel eens wat maken en komaf maken met de erg negatieve reeks die ze in de Champions' Play-offs aan het neerzetten zijn. Dat kon misschien wel tegen Genk, toch ook een team op de sukkel in deze play-offs.

Mohamed Soumah kreeg na een paar goede wedstrijden bij Jong Gent een basisplaats in de kern van Danijel Milicevic. Ook De Vlieger en Ito mochten in de basis beginnen, terwijl Sven Kums zijn afscheid mocht vieren.

Vertimmerd elftal bij Genk

Thorsten Fink van zijn kant vertimmerde zijn ploeg helemaal. Naast de geschorsten Smets en Heynen moesten ook El Ouahdi, Kayembe, Steuckers, Bonsu Baah en potentiële topschutter Tolu op de bank aan de match beginnen.

De Buffalo's begonnen furieus aan de wedstrijd en dat leverde een droomstart op. Vanzeir kon balverlies van de Limburgers meteen afstraffen en zo de 1-0 op het bord zetten. Zou het dan toch nog een keertje lukken voor Gent?

Neen, want gaandeweg nam Genk de match in handen en dat leverde ook op. Balverlies van Omgba leverde via Sor de gelijkmaker op, debutant Soumah werkte even later een bal in eigen doel na een nieuwe voorzet vanop rechts: 1-2 bij de rust.

Toch kon het nog erger. Na de pauze kwam Gent nog wel een paar keer dreigen, maar het hoogtepunt was misschien wel de erehaag voor de afzwaaiende Sven Kums. Even daarvoor had Adedeji-Sternberg Genk al op een comfortabele leiding geschoten.

Erehaag Kums, Tolu topschutter?

De ingevallen Tolu Arokodare mocht daarna op zoek naar een doelpuntje om alsnog topschutter te worden. In eerste instantie werd hij nog afgevlagd voor eerder buitenspel, in de slotfase kon hij alsnog de 1-4 maken.

Genk kon zo eindelijk nog eens winnen in de play-offs en is heel erg stevig derde in de eindafrekening, voor Gent wordt het na tien seizoenen Europees voetbal geen elfde jaargang in Europa.