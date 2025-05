Een duidelijk signaal: KAA Gent begint aan de grote kuis en rekent dit seizoen niet meer op deze zes spelers

KAA Gent begint al aan de grote schoonmaak. Zes spelers werden uit de A-kern gezet voor de laatste speeldagen, waaronder Mitrovic, Hjulsager en Torunarigha. Het signaal is duidelijk: het moet anders.

KAA Gent beleeft geen play-offs om lang te onthouden. De club breekt negatieve records, al kan het Union op de laatste speeldag nog wel iets in de weg leggen. Dan zal het toch een heel ander gelaat moeten tonen dan in de voorbije negen wedstrijden.

Het bestuur van de Buffalo's weet dat er dringend verandering nodig is. En nog niet een beetje. Volgens Het Nieuwsblad werd er aan zes spelers verteld dat voor de laatste twee speeldagen niet op hen gerekend wordt.

De gevallen Stefan Mitrovic en Pieter Gerkens waren al bekend. Zij mogen andere oorden opzoeken. Maar er is toch wat meer info over Mitrovic. De centrale verdediger vloog in een meeting zwaar uit tegenover Danijel Milicevic, wat niet goed werd ontvangen bij de club. Hij was niet tevreden dat hij tegen Antwerp niet mocht spelen.

Ook Andrew Hjulsager en Jordan Torunarigha trainen niet meer mee bij A-kern. Hun contracten lopen af aan het einde van het seizoen. Verder zijn er ook nog Archie Brown en Noah Fadiga die uit de selectie geweerd worden.

Fadiga zat met twee speeldagen schorsing terwijl Brown een kleine blessure heeft aan de enkel. De twee kregen wel een duidelijk signaal dat het beter moet. Ze waren er ook niet bij voor het afscheid van Sven Kums. Deze zomer wordt er grote kuis gehouden, en dit lijkt stap één te zijn.