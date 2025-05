Sven Kums krijgt prachtig eerbetoon bij laatste thuismatch: "Voor altijd één van ons"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is een maand met veel emoties op de Belgische voetbalvelden. Geoffry Hairemans, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen kregen eerder al hun eerbetoon bij de laatste thuiswedstrijd van hun respectievelijke clubs, nu was het ook aan Sven Kums.

Sven Kums is de enige speler in de geschiedenis van KAA Gent die alles met de club gewonnen heeft: de titel, de beker, de Supercup en de Gouden Schoen. Daarmee is hij een levende legende geworden.

En dus was het niet meer dan logisch en normaal dat hij voor alles wat hij voor de Buffalo's heeft betekend een passend afscheid kreeg in de Planet Group Arena waar hij ook onder meer de titel mocht vieren tien jaar geleden.

Voor altijd een van ons

"Voor altijd een van ons", was te lezen op een bijzonder mooi spandoek dat gemaakt werd door de supporters. Iedereen gaf hem een oorverdovend applaus, inclusief de mensen uit Genk.

De Buffalo's hadden kosten noch moeite gespaard en zorgden voor een mini-reünie. Laurent Depoitre, Brecht Dejaegere en Renato Neto waren maar een paar van de eregasten op het afscheidsfeestje van Sven Kums.

De middenvelder mocht voor de gelegenheid nog eens aan de wedstrijd beginnen en was zeer gemotiveerd om er het beste van te maken.