'KAA Gent komt met straf signaal: deze twee spelers mogen vertrekken'

KAA Gent verloor met 1-4 tegen KRC Genk. Twee spelers haalden alvast de wedstrijdselectie niet en daar is een goede reden voor.

KAA Gent blijft incasseren in Champions' Play-offs van de Jupiler Pro League. Zelfs de match om afscheid te nemen van clublegende Sven Kums werd zwaar verloren.

De Buffalo’s speelden de wedstrijd tegen de Limburgers zonder Stefan Mitrovic en Pieter Gerkens. Niet op het veld en ook niet op de bank om een invalbeurt te maken.

Volgens Het Laatste Nieuws doet KAA Gent dat met een duidelijk signaal voor de twee spelers: zij mogen voor volgend seizoen andere oorden opzoeken.

Mitrovic ligt nog een jaar onder contract, maar de 35-jarige Serviër wordt hopelijk voor KAA Gent deze zomer verkocht aan een andere club. Of er al interesse is, is niet geweten.

Pieter Gerkens ligt zelfs nog twee seizoenen onder contract bij KAA Gent, maar ook hij moet een andere werkgever zoeken. Een straf signaal van de club richting de spelers en mogelijk volgen er nog anderen.