"Ik hoop dat zij kampioen worden": KAA Gent-spits Dante Vanzeir heeft een duidelijke voorkeur

Dante Vanzeir staat dit weekend weer oog in oog met zijn ex-club Union SG. De aanvaller van KAA Gent hoopt dat de Brusselse club kampioen wordt, maar wil hen tegelijkertijd niet de overwinning cadeau doen.

Als Union Saint-Gilloise deze zondag wint van KAA Gent, worden ze kampioen. Wat er ook gebeurt in de andere wedstrijden, de Brusselse club, die momenteel eerste staat met één punt voorsprong op Club Brugge, zal de landstitel veroveren bij een overwinning.

Het lijkt erop dat het moeilijkste al achter de rug is, met de 0-4 overwinning tegen Antwerp. De mannen van Sébastien Pocognoli zullen nu het werk moeten afmaken thuis door drie punten te pakken tegen de Buffalo's. Bij een gelijkspel of een nederlaag zullen de Brusselaars een oogje moeten houden op het resultaat van Club Brugge in Jan Breydel tegen Antwerp.

Vanzeir wenst het beste voor Union

Zondagavond na de nieuwe nederlaag van de Gentenaars, dit keer met 1-4 thuis tegen Genk, sprak Dante Vanzeir zich uit over zijn oude ploeg en wenste hij hen het beste. "Ik heb daar hele mooie momenten beleefd en heb er hele mooie herinneringen gemaakt. Ik hoop persoonlijk dat Union kampioen wordt", zei hij bij DAZN Belgium.

De aanvaller benadrukte echter snel dat er geen cadeau's worden uitgedeeld. "Ik zal hen daar natuurlijk niet bij kunnen helpen. Ze zullen zelf moeten winnen en dan is de titel binnen voor hen. Wij zullen er alles aan doen om het hen moeilijk te maken en om onze tweede overwinning in de play-offs binnen te halen."

De laatste speeldag van de Champions' Play-offs is te volgen op zondag vanaf 18u30. Alle wedstrijden zullen op hetzelfde moment plaatsvinden en de kampioen zou dus rond 20u20 bekend moeten zijn.