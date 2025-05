Supporters begrijpen niets van actie Tolu: spits komt zelf met heel duidelijke uitleg

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tolu Arokodare scoorde de 1-4 tegen KAA Gent op zondag. De Nigeriaan vierde uitbundig, terwijl zijn club de titel misliep in de afgelopen weken.

Hier kreeg hij heel wat reacties op van supporters. Sommigen stelden zich vragen bij de viering omdat KRC Genk met een 1 op 18 helemaal naast de landstitel greep, ondanks een ruime voorsprong aan het begin van de play-offs.

Daags na de wedstrijd antwoordde Tolu duidelijk op de vragen. "Aan degenen die me berichten stuurden om te vragen waarom ik zo vierde nadat we de titel verloren", begon hij op zijn Instagram-account.

"Jullie zullen het gevoel van scoren voor je familie, die voor het eerst naar je komen kijken in Europa, niet begrijpen", gaat de topschutter verder. "Scoren voor mijn vader die alles heeft gegeven zodat ik hier kan zijn, voor mijn broers die me sinds het begin steunden en voor mijn neef die helemaal van de Verenigde Staten kwam om me voor de eerste keer ooit te zien spelen."

"Niemand had me kunnen stoppen van zo te vieren met mijn familie. Ik ben zo blij dat ik kon scoren en dat zij er waren om van dat moment met mij te genieten", besluit hij.

Tolu is praktisch zeker dat hij het seizoen in de Jupiler Pro League afsluit als topschutter. Hij scoorde net zoveel doelpunten als Bertaccini (STVV), maar de Nigeriaan scoorde meer op verplaatsing waardoor hij het voordeel krijgt.