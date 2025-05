"Alle keren dat we Club Brugge klopten": Sven Kums neemt afscheid en wil doen wat Jan Vertonghen niet zal doen

Sven Kums heeft zijn afscheid gevierd met de supporters van KAA Gent. Dat besef moet nog een beetje doordringen, maar ondertussen wilde hij wel al iedereen nadrukkelijk danken.

Meteen na de wedstrijd sprak Sven Kums de supporters toe met Miguel Wiels als interviewer van dienst: "Ik had gehoopt dat deze dag eigenlijk nooit zou komen", aldus de kapitein van Gent bij zijn afscheid. Een kwartier voor tijd kreeg hij bovendien een knappe erehaag.

Heel veel mooie momenten

"Ik wilde nog 20 jaar hier voetballen. Ik ben iedereen zo dankbaar, ik heb hier veel steun gehad. Bedankt voor de mooie tijd, dank u wel!"

Mijn mooiste moment? Zoveel. Ik denk aan de titel, de tocht door de stad met de bootjes, de bekerwinst, de momenten in de Champions League, alle keren dat we Club Brugge hebben geklopt, ... Elk moment was een plezier. Ik ga zeker nog komen kijken, in mijn familie zijn ze allemaal Buffalo geworden ondertussen."

Spelen tegen Union SG

Even later kwam hij ook in de mixed zone nog even vertellen: "Ik hou niet zo van verrassingen, maar het was heel mooi. Mijn gezin op het veld, een aantal ex-spelers die langskwamen, de supporters, de erehaag, ... Het was allemaal heel erg mooi."

Het einde is dus nabij voor Sven Kums, al is het niet de laatste wedstrijd vermoedelijk voor hem: "Ja, ik wil zeker nog spelen op de laatste speeldag tegen Union SG." Daarin verschilt hij dus van mening met Jan Vertonghen die ook zal stoppen en de laatste match tegen Genk niet meer wil spelen.