Toch een lichtpuntje bij Anderlecht dat volgend seizoen op dit grote talent kan rekenen

Ibrahim Kanaté verscheen deze zondagmiddag in het Lotto Park. De Malinese winger slaagde er volledig in bij zijn eerste invalbeurt voor het A-team, nadat hij dit seizoen indruk had gemaakt bij RSCA Futures.

Enkele weken geleden, toen de reguliere fase van de Challenger Pro League eindigde, presenteerden we u de jonge talenten om te onthouden van het toch wel moeilijke seizoen van RSCA Futures. Onder hen bevindt zich een zekere Ibrahim Kanaté, 18 jaar oud en dit seizoen aangekomen in Neerpede.

Een snelle vleugelspeler, de enige speler bij Anderlecht wiens profiel hem in staat zou kunnen stellen de rol over te nemen die Francis Amuzu in de kern had. We hadden dus gewed op een snelle promotie naar het A-elftal volgend seizoen.

We hoefden zelfs niet te wachten op de zomerse voorbereiding. Ibrahim Kanaté werd inderdaad opgenomen in de selectie door Besnik Hasi voor Anderlecht-Club Brugge en kreeg zijn eerste speelminuten. Geen twijfel mogelijk: degenen die hem nog niet kenden, hebben goed opgemerkt hoe de nummer 99 binnenkwam.

Een waardige opvolger van Amuzu?

Kanaté werd vaak gevonden aan de linkerkant door zijn teamgenoten en deed onvermijdelijk denken aan Francis Amuzu vanwege zijn manier om ruimte te nemen. De Malinees, waarvan bondscoach Tom Saintfiet de naam al heeft genoteerd voor de toekomst, heeft echter een fijnere techniek dan Amuzu. Zijn balcontroles bewijzen dat al.

Ibrahim Kanaté was niet doorslaggevend, maar een van zijn voorzetten had potentieel kunnen worden benut en zijn mooi geplaatst schot verdiende meer. Natuurlijk blijft het moeilijk om de toekomst te voorspellen: kan hij presteren in een gesloten wedstrijd waar hij moet combineren met zijn teamgenoten? Zal hij de druk aankunnen? Zoveel vragen waarop we vrij snel een antwoord zullen krijgen, want Kanaté is goed gestart.