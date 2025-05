Zo kijkt Nicky Hayen tegen het opstootje tussen Vermant en Vertonghen aan

Rond het half uur kwam het tot een stevig opstootje tussen Romeo Vermant en Jan Vertonghen. De poppen gingen meteen aan het dansen.

Romeo Vermant ging stevig door op de afscheidnemende Jan Vertonghen tijdens het duel van zondag tussen Anderlecht en Club Brugge. De immer kalme Vertonghen liet zich zowaar verleiden om de youngster van blauwzwart bij het truitje te grijpen.

Ook Colin Coosemans en Christos Tzolis moeiden zich in de debatten, waardoor er uiteindelijk vier gele kaarten uitgedeeld werden. Volgens onze gegevens wist Romeo Vermant heel erg goed wat hij op dat moment deed.

Elkaar uit concentratie brengen, dat was het doel van Vermant. Voor de buitenwereld komt dit totaal niet over, maar Vermant wil het volgens Het Nieuwsblad wel degelijk respectvol houden. Vandaar ook het gesprek met Vertonghen bij de rust.

Vermant wou achteraf niets vertellen over wat hij te zeggen had aan Vertonghen. Trainer Nicky Hayen kwam na de wedstrijd terug op de hele heisa. “Hij is daar ook intelligent genoeg voor”, zei Hayen aan de krant over Vermant.

“Al kan het altijd eens gebeuren hè, op het allerhoogste niveau komt het ook voor dat de potjes eens overkoken. Dan zal hij leergeld betalen. Aan ons om hem daarvoor te waarschuwen, maar nogmaals: Romeo houdt het wel onder controle is ons gevoel”, besloot Hayen.