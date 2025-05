🎥 Moest Anderlecht in één ruk twee rode kaarten krijgen tegen Club Brugge?

Romeo Vermant maakte een duidelijke fout op Jan Vertonghen, waarna de Anderlechtverdediger zich ging revancheren. Al ging de aanvaller van blauwzwart wel heel theatraal liggen.

Maar ook doelman Colin Coosemans mengde zich in de debatten en ging fors door op Vermant die al op de grond lag na de tik van Vertonghen.

De fout van Vermant was duidelijk, voor de reacties die Vertonghen en Coosemans in huis handen werd er dit seizoen al rood getrokken. Bekijk de beelden hieronder...

De scheidsrechter loste het echter op door de drie betrokken spelers een gele kaart te geven. Ook Tzolis kreeg nog geel voor duw- en trekwerk na deze fase. Door dit voorval is Vermant geschorst voor de slotspeeldag.

Op dat moment stond Club Brugge op 0-1. Hans Vanaken drong duidelijk aan voor meer bij de scheidsrechter van dienst, maar dat kwam er duidelijk niet.

Coosemans blijkbaar een beetje gefrustreerd ! Logisch, was te zwak voor Club ! Dan maar bij een middenmotortje gaan voetballen. #ANDCLU

Vermant, maakt een normale fout : geel Vertonghen : revancheert zicht en grijpt Vermant naar de keel: geel Tzolis komt tussen : geel Coosemans grijpt Vetlesen en Vermant ook naar de keel : geel Enkel in Belgie #AndClu

Romeo Vermant duidelijk opgegroeid in een schuimbekkend Brugge-nest. Lelijke naam, lelijke mens, lelijke voetballer #ANDCLU

Ja Vermant speelt komedie. Maar zo'n grote voetballer als Vertonghen die zich op zo'n manier revancheert. Kleine meneer. En de manier waarop Coosemans Vetlesen naar de grond werkt, is altijd rood. Onbegrijpelijk hoe slecht de Belgische arbitrage is. #ANDCLU

Vermant is zich een reputatie van een matennaaier en een ettereikel aan het opbouwen, en dat gaat in de toekomst alleen in zijn nadeel werken #AndClu