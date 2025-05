Brandon Mechele komt met onverwachte uitspraken na zege op Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge nam zondagmiddag vlot de maat van RSC Anderlecht (1-3). Of althans, dat dachten wij toch toen we de wedstrijd volgden.

Brandon Mechele was niet bepaald blij toen hij na de gemakkelijk gewonnen wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht van commentaar moest voorzien.

“Het was geen goede wedstrijd van ons”, laat hij weten op de website van Club Brugge. “Sommige momenten kwamen we erdoor, maar er was te weinig intensiteit en agressiviteit.”

Toch onthoudt hij de zege. “Er waren iets te veel tweede ballen die we verloren, waardoor het een moeilijke middag was voor ons. Maar we winnen en pakken de drie punten.”

De match werd gewonnen door een efficiënte prestatie in de eerste helft. “De tweede helft creëren we bijna niks meer denk ik, maar we pakken de drie punten vandaag en blijven druk zetten op Union.”

Voor Mechele wordt het tijd dat het seizoen voorbij is, zo gaf hij nog mee. Hij speelde nagenoeg elke match voor blauwzwart. “Het is zwaar geweest. We beginnen op ons tandvlees te zitten”, besloot hij.