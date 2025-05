Bestuur van Anderlecht weet wat ze moeten doen: "Dat is het verschil met Club Brugge"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht verloor afgelopen weekend met duidelijke cijfers van Club Brugge. Paarswit staat voor een heel belangrijke transferzomer.

De competitie zit er bijna op en daar zullen ze bij RSC Anderlecht zeker niet rouwig om zijn. Het werd een seizoen met enkele ups, maar vooral heel veel downs.

Dat paarswit met drie trainers werkte dit seizoen toont hoe groot de malaise was. De kans dat er voor volgend seizoen opnieuw een andere coach komt lijkt ook groot.

Na de wedstrijd vatte Jan Vertonghen het probleem van Anderlecht eigenlijk heel erg goed samen. Hij had lof voor Romeo Vermant, de speler waarmee hij een goed uur eerder in de clinch was gegaan en zijn cool verloor.

“Na hun woordenwisseling legde Vertonghen uit dat hij respect heeft voor Vermant, omdat dit soort spelers hem tot het uiterste drijft”, vertelt Alexandre Teklak in La Dernière Heure. “Hij heeft dat soort confrontaties zijn hele carrière gekend.”

Vertonghen liet heel goed doorschemeren dat Anderlecht dergelijke spelers mist. “Brugge heeft een bepaalde positieve arrogantie weten te ontwikkelen. Dankzij onder andere Verhaeghe en Mannaert wordt deze mentaliteit bij de jeugd ingebracht, zoals bij Vermant en bijvoorbeeld ook De Cuyper.”

Ondanks de vlotte overwinning was Hayen ook niet tevreden over de prestatie van zijn ploeg, terwijl Hasi dat wel was ondanks de ruime nederlaag.

“Hij weet dat hij met dit soort prestaties genoegen moet nemen. De clubleiding weet nu welk profiel ze moet aantrekken. De mentaliteit: dat is tegenwoordig het verschil tussen de twee clubs, meer dan alleen wat er op het veld gebeurt”, besluit Teklak.