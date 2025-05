Hans Vanaken evenaart record van... Patrick Goots, maar die bijt stevig van zich af

In het voetbal worden ontelbaar veel lijstjes bijgehouden. Afgelopen weekend evenaarde Hans Vanaken een record van Patrick Goots.

Hans Vanaken scoorde in zijn hele carrière veertien keer tegen RSC Anderlecht. Daarmee evenaart hij het record dat tot nu toe op naam stond van Patrick Goots.

De analist beseft dat hij dat record volgend jaar hoe dan ook gaat kwijtspelen. “En ik ga me zeker niet vergelijken met Vanaken, als je ziet welke carrière de drievoudige Gouden Schoen al heeft gehad”, vertelt Goots in Gazet van Antwerpen.

Al bijt Goots ook ferm van zich af over het record. “Ik was een spits, hij een aanvallende middenvelder. Frappant is wel dat ik er 26 wedstrijden voor nodig had. Hij zit aan 43 duels tegen Anderlecht.”

Goots maakte zijn goals in 26 wedstrijden, daarvan werden er amper 3 gewonnen, maar wel 19 verloren. “Voor een spits bij een kleine club was dat altijd gemakkelijk voetballen, omdat het grote Anderlecht van toen vol voor de aanval koos.”

Het was een record waar Goots enorm trots op was, maar volgend seizoen gaat het er volgens de analist hoe dan ook aan en daar kan hij vrede mee nemen.