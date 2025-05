Franky Van der Elst vertelt hoe hij botste met Michel Verschueren en niet bij Anderlecht belandde

Wie Franky Van der Elst zegt, zegt meteen Club Brugge. Toch was hij op een bepaald moment ook aan het onderhandelen met RSC Anderlecht.

Vier keer won Franky van der Elst de Gouden Schoen. In een dubbelinterview met zijn grote idool Paul Van Himst vertelt hij ook over hoe hij uiteindelijk bij Club Brugge en niet bij RSC Anderlecht belandde.

“Ik ging als jongetje doordeweeks weleens naar ­Anderlecht kijken met de grote Paul Van Himst. En met de Brabantse jeugdselectie voetbalde ik soms op de terreinen van Anderlecht en trainde ik er zelfs een paar keer onder coach Marcel De Corte”, vertelt Van der Elst aan Het Nieuwsblad.

Maar uiteindelijk belandde hij als jeugdspeler bij RWDM. Enkele jaren ging hij praten met heel wat ploegen: Beveren, Gent, Club Brugge, Anderlecht, ze passeerden allemaal de revue.

Uiteindelijk kwam hij ook bij Michel Verschueren terecht. “Eerlijk: het voorstel van de Club was beter. Dus wat deed ik na enkele dagen? We hadden alleen een telefoon in het café van mijn schoonouders en van daaruit belde ik beduusd naar Mister ­Michel met de vraag of Anderlecht niet wat extra kon bieden.”

Hij kreeg het deksel op de neus van Verschueren. “'Als gij snotneus denkt dat wij u niet genoeg geven.' Ik heb snel ingehaakt en bij Club getekend. Achteraf hoorde ik dat het vooral coach Van Himst was die mij bij Anderlecht wou. Maar ik had nooit spijt van mijn keuze.”