Toby Alderweireld zegt wie kampioen wordt in de Jupiler Pro League: "Ze weten goed wat ze aan het doen zijn"

Union SG en Club Brugge strijden om de titel. Dit weekend wordt beslist wie er zich tot landskampioen mag kronen. Toby Alderweireld zou zijn geld op Union zetten.

Antwerp speelde afgelopen weekend tegen Union SG op de Bosuil. De wedstrijd eindigde op een 0-4 nederlaag voor The Great Old, maar dat liet Toby Alderweireld niet aan zijn hart komen.

Hij nam afscheid van de Bosuil op gepaste wijze. De centrale verdediger viel in het slot in als spits, maar kon geen doelpunt meer maken. Na afloop gingen de lichten uit in het stadion en nam hij het woord.

Na zijn afscheid van het publiek kwam Alderweireld ook even met de pers praten. Hij denkt dat hij tegen de toekomstige kampioen speelde op zaterdag.

"Waarom? Omdat ze alles zelf in handen hebben. Als ze volgend weekend winnen zijn ze kampioen", is hij duidelijk. De opdracht is inderdaad simpel voor de Brusselaars. Bij puntenverlies van Union kan Club nog wel kampioen worden.

"Het is een heel sterke ploeg die tactisch ook sterk is", zegt hij nog over de Unionisten. "Ze weten daar goed wat ze aan het doen zijn. Uiteindelijk - en het is een chliché - maar wie kampioen wordt verdient het."