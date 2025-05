Philippe Albert wil nog wat kwijt over afscheid van Toby Alderweireld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Philippe Albert heeft gereageerd op het eerbetoon dat plaatsvond in het Bosuilstadion voor Toby Alderweireld. De voormalige Rode Duivel haalde mooie woorden boven.

Toby Alderweireld werd geëerd voor zijn laatste wedstrijd in het Bosuilstadion deze zaterdagavond. Ondanks de 0-4 nederlaag van Antwerp tegen Union Saint-Gilloise, was de hulde voor de voormalige Rode Duivel groots.

De centrale verdediger zal aan het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière zetten. Vergezeld door zijn vrouw en kinderen was de Belgische speler zeer geëmotioneerd, net als het publiek.

Philippe Albert, die de wedstrijd van commentaar voorzag voor DAZN Belgium, was niet ongevoelig voor zo'n afscheid. "Je weet dat het veel vergt om indruk op me te maken, maar deze kerel zullen missen. Net als Jan Vertonghen", benadrukte de voormalige Rode Duivel.

"We missen hen al in de nationale ploeg zeker met hun professionaliteit. Ook hun kijk op de dingen, zullen we missen. Het zijn leuke kerels!" vervolgde hij met een vleugje nostalgie.

Alderweireld stoomt zich nu klaar de laatste wedstrijd van het seizoen, op het veld van Club Brugge. Nadien wordt gekeken naar het eventuele barrageduel tegen Charleroi.

๐ŸŽฅ | Toby Alderweireld spreekt tot de supporters van @official_rafc. ๐Ÿ‘๐Ÿ˜ #ANTUSG pic.twitter.com/lIuLDUItmV — DAZN België (@DAZN_BEFR) 17 mei 2025

๐Ÿ”Š | One last dance voor Toby Alderweireld! ๐Ÿ‘๐Ÿ˜ #ANTUSG pic.twitter.com/VyKRrW87db — DAZN België (@DAZN_BEFR) 17 mei 2025