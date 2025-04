Met de broek op de enkels betrapt: VAR-assistent zit tijdens dienst op... goksite

Het Bulgaarse voetbal kwam in opspraak na een incident voorafgaand aan de derby tussen CSKA Sofia en Lokomotiv Sofia. Tijdens de uitzending schakelde de regie kort naar het VAR-centrum, waar een VAR-official zichtbaar op zijn telefoon aan het scrollen was.

Het bleek dat hij een online goksite bezocht, wat strikt verboden is voor arbitrage.De beelden van dit voorval werden snel gedeeld op sociale media, waar ze een storm van ophef veroorzaakten.

Veel voetbalfans en experts uitten hun verontwaardiging over het gedrag van de official, gezien het onprofessionele karakter van de actie. Dit incident heeft het Bulgaarse voetbal behoorlijk in de schijnwerpers gezet.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het Bulgaarse VAR-systeem heeft inmiddels een open brief gestuurd naar de Bulgaarse voetbalbond. In die brief biedt het bedrijf zijn excuses aan voor het gedrag van de VAR-official. Ze erkennen dat de persoon zich niet professioneel gedroeg tijdens de wedstrijd en benadrukken dat zijn acties als ernstig wangedrag worden beschouwd.

De betreffende official is voorlopig geschorst, terwijl er een onderzoek naar zijn gedrag loopt. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij ontslag. Dit incident heeft de aandacht van de Bulgaarse voetbalwereld getrokken en roept vragen op over de integriteit van de scheidsrechters en officials in het land.

Het gebruik van persoonlijke smartphones en het bezoeken van goksites zijn strikt verboden activiteiten voor scheidsrechters en VAR-officials. Dit zorgt voor extra bezorgdheid, aangezien dergelijke incidenten het vertrouwen in de eerlijkheid van het spel kunnen schaden.