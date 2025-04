PSG kroont zich voor de 13e keer tot landskampioen van Frankrijk, maar dat is nog niet het strafste...

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSG kroonde zich zaterdagavond voor de 13e keer tot landskampioen in Frankrijk. De club uit Parijs won met 1-0 van Angers.

PSG nam het zaterdag op tegen Angers in de Ligue 1. De thuisploeg won de wedstrijd met 1-0 waardoor het zich voor de 13e keer tot landskampioen kroonde.

De Franse grootmacht verloor nooit de controle over de wedstrijd, al kwam het pas kort voor het uur op voorsprong. Met 81% balbezit domineerde PSG 90 minuten lang.

Met nog zes speeldagen te gaan is er geen enkele club die PSG nog kan inhalen. AS Monaco is de eerste achtervolger en telt momenteel 24 punten minder.

Het seizoen kan nog unieker worden voor PSG: de club is nog steeds ongeslagen in de eigen competitie. Zo kunnen de Parijzenaars voor het eerst een 'onoverwinnelijk seizoen' beleven in de Ligue 1.

Er volgen nog zes wedstrijden in de competitie: Le Havre (thuis), FC Nantes (uit), OGC Nice (thuis), Strasbourg (uit), Montpellier (uit) en AJ Auxerre (thuis). PSG speelt de bekerfinale nog in Frankrijk tegen Stade Reims en staat woensdag tegenover Aston Villa in de kwartfinale van de Champions League.