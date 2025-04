Dit is de reden waarom Extra Time na 16 jaar op de schop gaat

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na zestien seizoenen lijkt het doek te vallen over het iconische voetbalprogramma Extra Time. De VRT heeft niet geboden op het maandagavondluik van het voetbalcontract. Daardoor verdwijnt het klassieke voetbalmagazine vermoedelijk van het scherm bij de start van het nieuwe seizoen in augustus.

De opvolging lijkt al klaar te staan: 90 Minutes, momenteel nog een populaire voetbalpodcast, zou het stokje overnemen. De beslissing van de VRT komt niet uit de lucht vallen. De kijkcijfers van Extra Time gingen al jaren in dalende lijn. De aflevering van 1 april 2024 haalde nog amper iets meer dan 100.000 kijkers.

De verschuiving in mediagebruik speelde ook een rol. Voormalig presentator Aster Nzeyimana gaf vorig jaar al aan dat 90 Minutes op straat vaker werd herkend dan Extra Time. “Mensen zijn nog altijd geïnteresseerd in voetbal, maar de manier waarop ze het willen beleven, is veranderd”, verklaarde hij.

Extra Time ging van start op 27 juli 2009 en kende in de beginjaren veel succes. Frank Raes en Filip Joos waren de vertrouwde gezichten, eerst samen en later met Raes als host en Joos als vaste gast. Zelfs toen VTM de voetbalrechten overnam, kon het programma blijven bestaan door een overeenkomst tussen de zenders.

De VRT probeerde de jongste jaren nog te vernieuwen om het programma te redden. Eerst met Aster Nzeyimana als nieuwe presentator, later met een rondreizende studio in kantines van provinciale clubs. Ook een digitale studio zonder publiek werd getest. Maar geen van die ingrepen kon het tij keren.

De 500ste aflevering in december 2023, met gasten als Jan Vertonghen en Wesley Sonck, werd feestelijk aangekondigd, maar bereikte amper 150.000 kijkers. Die cijfers bevestigen de evolutie: het grote publiek haakte af. Wat blijft, is een rijke televisietraditie die nu plaatsmaakt voor een meer eigentijdse invulling van voetbalpraat.