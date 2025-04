Wordt hij zondag de surprise van de chef Besnik Hasi tegen KRC Genk?

RSC Anderlecht neemt het op zaterdagnamiddag op tegen Lokeren-Temse in een belangrijk duel in de Challenger Pro League. Dat leverde ook meteen een verrassing op in de selectie van de beloftenploeg van paars-wit.

De RSCA Futures kunnen nog wel wat punten gebruiken om wat hoger te komen in het klassement van de Challenger Pro League. En dus was het de vraag wat ze tegen Lokeren-Temse zouden doen. Bij de bekendmaking van de basiself en de bankzitters viel meteen iets op aan de kant van Anderlecht. Er was namelijk geen sprake van Nathan De Cat. Le 𝗫𝗜 de départ. 🟣⚪️ #ANDLOK pic.twitter.com/v7qe4SVaMp — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) April 5, 2025 De jongeling maakte de voorbije maanden al heel wat indruk bij de RSCA Futures. De kans is dan ook realistisch te noemen dat hij zondag zal mogen spelen bij de A-ploeg van Besnik Hasi. Basisplaats tegen Genk? Minstens een plekje op de bank lijkt voor hem gewaarborgd, al wordt zeker niet uitgesloten dat hij zelfs in de basis zou mogen beginnen voor de thuiswedstrijd tegen KRC Genk. Het zou een nieuwe verrassing kunnen worden van de nieuwe T1, die ook de voorbije week al heel wat uitprobeerde in zijn opstellingen. Zondag weten we meer over de eventuele speelkansen van De Cat.