'Club Brugge wil shoppen bij JPL-concurrent, speler heeft duidelijke visie'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Als er één speler is waar de voorbije weken veel over gesproken is? Dan is het misschien wel Ilay Camara. RWDM leent hem dit seizoen uit aan Standard en de vraag is wat er naar volgend seizoen toe met hem zal gebeuren.

De toekomst van Ilay Camara is tot op heden nog steeds onzeker. Hij wordt dit seizoen geleend van RWDM en speelt op die manier in de Jupiler Pro League. Brugse interesse Rest de vraag: zal hij dat ook volgend seizoen nog doen? De Rouches zijn vastbesloten om hem te proberen houden en willen dan ook de aankoopoptie in het contract van de speler zo snel mogelijk lichten. Die optie zou er eentje van een kleine twee miljoen euro zijn, wat al meteen een slok op de borrel is voor de Luikenaars. Toch zouden ze - desnoods in termijnen - volgens La Dernière Heure bereid zijn om de optie te willen lichten. Op naar het buitenland? Om hem vervolgens meteen van de hand te doen? Dat zou zeker kunnen, want verschillende ploegen uit binnen- én buitenland zien wel wat in hem. Onder meer Club Brugge toonde deze winter al interesse. En ook vanuit Frankrijk, de Premier League en Italië is er interesse. De Waalse krant stipuleert nog dat als het van Camara afhangt, het waarschijnlijk een avontuur richting het buitenland zal worden. Daar heeft hij alvast zijn zinnen op gezet.