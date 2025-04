Real Madrid lijdt zonder Thibaut Courtois bijzonder pijnlijke nederlaag tegen Valencia

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid heeft thuis een 1-2 nederlaag geleden tegen Valencia in een tumultueuze wedstrijd. Een belangrijke afwezigheid en gemiste kansen hebben het lot van Los Blancos bezegeld.

Real Madrid kon zaterdag maar best winnen van Valencia om de titelkansen hoog te houden, maar het lot besliste anders. Zonder Thibaut Courtois, nog steeds geblesseerd, moest de Madrileense club vertrouwen op hun jonge keeper Fran Gonzalez. Tegenover hen stond Valencia, dat het in de competitie al moeilijk had maar ook voor verrassingen wist te zorgen.

Vanaf de aftrap dicteerden Los Blancos het spel, maar slaagden er niet in om hun kansen te benutten. De gemiste strafschop van Vinicius Jr in de eerste helft symboliseerde hun middag vol gemiste kansen. Valencia, dat efficiënter was, wist te profiteren van zijn zeldzame kansen om het eerste doelpunt van de wedstrijd te scoren dankzij een kopbal van Diakhaby.

De gelijkmaker van Vinicius in de tweede helft gaf supporters kortstondig hoop. Ondanks een overweldigende dominantie en een lawine van kansen, botsten de Madrilenen steeds op een sterke verdediging.

En zoals vaak gebeurt in dit soort wedstrijden, voltrok het drama zich in de laatste seconden. Hugo Duro bezorgde Valencia met een koele kopbal de overwinning.

Real Madrid laat een cruciale kans liggen om druk te zetten op Barcelona. Een bijzonder kostbare misstap in de titelstrijd, en een flinke domper voor de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal van komende week.