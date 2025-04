Standard plooit zich dubbel om aankoopoptie te lichten, maar... Club Brugge toont nu al interesse

Standard Luik zou de aankoopoptie van Ilay Camara in de komende dagen moeten lichten. De speler die wordt uitgeleend door RWDM zou echter niet noodzakelijkerwijs bij Sclessin blijven... noch zelfs in België.

Ivan Leko sprak er twee weken geleden over tijdens een persconferentie. Deze zomer hoeft Standard niet, zoals vorig jaar, het volledige team opnieuw op te bouwen. Maar liefst een goed dozijn spelers uit de A-kern behoren al tot Stamnummer 16, terwijl verschillende aankoopopties mogelijk gelicht zullen worden na de aankondiging van de overname van de club.

Lazare Amani sprak onder andere over zijn wens om bij Sclessin te blijven, en Dennis Ayensa heeft zijn contractverlenging al ondertekend. De toekomst van Ilay Camara, de beste speler van Standard dit seizoen, is echter nog onzeker.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat Standard op het punt de aankoopoptie van de Senegalese international te lichten, die wordt geschat op 1,8 miljoen euro. De Rouches zouden dit bedrag in vier termijnen kunnen betalen om financieel binnen de perken te blijven.

Dit betekent echter niet dat Camara volgend seizoen nog steeds een speler van Standard zal zijn. Onze collega's bij IPM melden dat verschillende clubs zeer geïnteresseerd zijn in zijn diensten, waaronder... Club Brugge, dat al in februari informeerde naar de speler.

Blauw-Zwart is echter niet de enige club die belangstelling toont. Ook buitenlandse clubs, met name uit Frankrijk en Italië, zouden geïnteresseerd zijn. Standard zal dus 1,8 miljoen euro uitgeven en kan mogelijk het drie- of viervoudige ontvangen bij een doorverkoop. Een financiële impuls die Stamnummer 16 goed kan gebruiken in deze moeilijke tijden.