Jonge middenvelder blijft vechten voor STVV, maar denkt ook aan zijn toekomst en lijkt Vincent Kompany achterna te willen gaan

STVV kan zondag tegen KV Kortrijk een belangrijke stap zetten in de strijd tegen degradatie. Dat beseft ook sterkhouder Joel Fujita, die daarnaast ook vooruitblikt op zijn eigen toekomst.

De Japanse middenvelder is in Het Belang van Limburg duidelijk: de manier waarop er gewonnen wordt, doet er niet toe. Volgens hem moet de ploeg vooral als collectief blijven vechten om zich uit de degradatie te spelen.

Fujita is niet alleen belangrijk voor STVV, maar ook in beeld bij de nationale ploeg van Japan. Tijdens de laatste interlandbreak werd hij opgeroepen, maar bleef hij twee keer op de bank.

Toch blijft het WK van volgend jaar een doel. Zijn concurrenten op het middenveld zijn wel grote namen, zoals Wataru Endo en Morita.

Ambitieuze Japanner

“Ik geloof dat ik het potentieel heb om op hun niveau te geraken", klinkt het ambitieus. “Elke ervaring met de nationale ploeg is meegenomen.”

Wat zijn toekomst betreft, is Fujita ambitieus maar realistisch. Een stap naar de Premier League is de ultieme droom, al ziet hij mogelijk eerst een tussenstap in een andere Europese competitie, zoals de Bundesliga.

Speler-trainer zoals Vincent Kompany?

Ondertussen blijft de 23-jarige middenvelder zich volledig inzetten voor STVV. Met 58 wedstrijden op de teller voor de Kanaries en twee caps voor Japan, bouwt hij rustig verder aan zijn carrière. “Ik wil graag tot mijn veertigste voetballen. Misschien als speler-trainer vanaf mijn 35ste.”