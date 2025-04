Middenvelder is tevreden met nieuwe rol en wil graag voormalige club een hak zetten: "Ik heb de voorbije dagen wel wat berichtjes gekregen"

KSC Lokeren-Temse is de laatste weken helemaal opengebloeid. Wat enkele maanden geleden nog een strijd tegen de degradatie leek, is ondertussen omgeslagen in een stevige gooi naar een plaats in de eindronde.

Na de nipte 1-0-overwinning tegen Lommel was zelfs coach Stijn Vreven in een gulle bui. Hij gaf zijn spelers twee dagen vrij, een zeldzaamheid in het profvoetbal. Met een zege tegen de beloften van Anderlecht springt Lokeren-Temse over Lierse naar plek zeven. Voor Sebastiaan Brebels, die zelf twee jaar bij Lierse speelde, zou dat extra speciaal zijn. "Ik heb de voorbije dagen wel wat berichtjes van ex-collega’s in Lier gekregen", vertelt de middenvelder in De Gazet van Antwerpen. "Hen opzij duwen maakt het nog wat specialer.” Nieuwe rol met dank aan Vreven De sportieve ommekeer is voor een groot stuk te danken aan de komst van coach Stijn Vreven. “Door zijn manier van werken heeft hij meer vuur in de ploeg gebracht", zegt Brebels. Zelf verhuisde Brebels naar een meer verdedigende rol op het middenveld, omdat Radja Nainggolan dichter bij de spitsen speelt. "Dat ik daardoor zelf misschien iets minder kansen krijg om te scoren, stoort me niet”, besluit de middenvelder van Lokeren-Temse.





