Zulte Waregem krijgt gouden kans na misstap van RWDM: "Dat zou een hoogtepunt betekenen"

Zulte Waregem staat op het punt om promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Toch blijft rechterflankspeler Benoît Nyssen uiterst geconcentreerd en waakzaam.

Ondanks de uitstekende sfeer en het vertrouwen binnen de kleedkamer, weet Nyssen maar al te goed dat Zulte Waregem eerst nog drie belangrijke wedstrijden moet winnen. De rechterflankspeler benadrukt dat de wedstrijd tegen Seraing, ondanks de lage positie van de tegenstander, niet als een formaliteit mag worden gezien.

"Tegen Seraing zullen we echt voluit moeten gaan om de drie punten mee te graaien. Er is dan ook geen verschil meer tussen een partij tegen Seraing of RWDM”, vertelt Nyssen in De Gazet van Antwerpen.

Wat betreft zijn persoonlijke motivatie, geeft Nyssen aan dat de gedachte aan promotie hem alleen maar extra motiveert. "Uiteraard denk ik regelmatig wel eens aan de promotie want dat zou in mijn loopbaan een hoogtepunt betekenen. Dat geeft me enkel nog meer motivatie om alles te geven voor Essevee.”

Titelmatch tegen RWDM?

De motivatie om te blijven winnen is groot, vooral nu de promotie dichterbij komt. Zulte Waregem hoopt zondag alvast de eerste stap te zetten richting Jupiler Pro League.

Door het gelijke spel van RWDM kan Essevee bij winst zelfs aan de leiding komen. Op de laatste speeldag volgt mogelijks een titelmatch in eigen huis tegen RWDM.