Club Brugge is zoektocht al gestart: cruciale weken voor Gustaf Nilsson in wie het vertrouwen afbrokkelt

Gustaf Nilsson is nog altijd niet de doelpuntenmachine die Club Brugge zich had gewenst. Ondanks elf doelpunten, waarvan drie op penalty, blijft de Zweed onder de verwachtingen.

Vooral in een ploeg als Club, waar het scorend vermogen over meerdere spelers wordt verdeeld, valt op dat een echte topschutter ontbreekt. Zonder Vanaken en strafschoppen zou Skov Olsen zelfs topschutter zijn, analyseert HLN.

Nilsson kwam over als een garantie op doelpunten, na zijn 17 goals bij Union vorig seizoen. Bij Club kreeg hij meer vertrouwen en betere omkadering, maar dat leidde niet tot een explosie. Ondanks zijn status als international en zijn leeftijd – 27, de bloei van zijn carrière – stokt zijn teller. Al twaalf seizoenen op rij levert Club geen competitie-topscorer, en Nilsson lijkt ook dat patroon niet te doorbreken.

De twijfels rond Nilsson zijn er al van bij het begin. Terwijl het Club-bestuur hem blijft steunen, vroeg een deel van de fans in januari al om een nieuwe spits. Dat moment werd vermeden doordat Ferran Jutglà weer opleefde. Sinds Nilssons laatste goal op 12 februari scoorde de Catalaan zeven keer. Nilsson bleef fit, kreeg kansen, maar presteerde ondermaats, onder meer tegen Gent en Charleroi.

Nieuwe spits

Zijn statistieken werken ook niet in zijn voordeel. Nilsson scoorde in de competitie slechts negen keer uit een verwachte 12,1 goals. Dat is een fors verschil met ploegmaats als Skov Olsen, Vanaken en Tzolis, die net efficiënter bleken. Nilsson leidt ook met voorsprong in gemiste grote kansen: vijftien stuks.

Ondertussen bereidt Club Brugge zich voor op een mogelijk vertrek van Jutglà deze zomer. De zoektocht naar een nieuwe spits is voorzichtig gestart. Het is nog onduidelijk of dat om een basisspeler, een breedteaankoop of een jonge belofte moet gaan. Maar één ding is zeker: veel hangt af van wat Nilsson de komende weken nog kan tonen.

Als Nilsson zijn efficiëntie niet opkrikt, riskeert hij straks overvleugeld te worden door een nieuwe concurrent. Club Brugge kan zich geen seizoen permitteren zonder betrouwbare nummer negen, zeker niet als Jutglà vertrekt. Nilsson zal dus snel moeten bewijzen dat hij meer is dan een invaller met penaltyverantwoordelijkheid.