Antwerp-trainer Ulderink ziet probleem alleen maar groter worden: "Ik zie dat niet meer veranderen deze play-offs"

Antwerp likt zijn wonden na de zware 5-1-nederlaag tegen Union en moet zich tegen aartsrivaal Club Brugge herpakken. Coach Andries Ulderink hoopt op een "mannelijker" Antwerp om de valse start in de play-offs recht te zetten.

De mentale tik na de afstraffing zat diep. Ulderink hield deze week een lange nabespreking én individuele gesprekken met zijn spelers. “Iedereen heeft wat last van die mentale dreun", gaf hij toe. Toch probeert hij er ook iets positiefs in te zien, richting het duel van zondag.

Een van de pijnpunten was het optreden van verdediger Rosen Bozhinov, die op Union voor de rust een penalty veroorzaakte en rood pakte. “Misschien had het anders gelopen als we met elf de tweede helft ingingen. Ik heb hem wat extra rust gegeven, maar daarna moest de knop om.”

Bozhinovs schorsing komt erg ongelegen, zeker omdat Antwerp achterin al kampt met een nijpend tekort. “Toby (Alderweireld) is out, Kobe Corbanie ook. De opties zijn beperkt. En ik zie dat niet meer veranderen in deze play-offs", aldus Ulderink.

Toch gelooft de trainer dat Antwerp iets kan forceren tegen Club Brugge, dat in bloedvorm verkeert. “Zij zitten goed in elkaar, maar wij spelen nu met onze fans achter ons. Als we opportunistisch kunnen zijn, kan er van alles gebeuren.”

De kritiek dat zijn ploeg de laatste weken mak overkomt, wuift Ulderink deels weg. “We waren in het begin tegen Union niet mannelijk genoeg, dat klopt. Maar met tien man kun je niet zomaar blind strijden. Dan lijkt het al snel of je geen inzet toont. Maar ik pas voor zulke conclusies.”