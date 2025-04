'Anderlecht wil Feyenoord & co aftroeven en JPL-revelatie in huis halen'

Voor Beerschot is het doel gevallen in de Jupiler Pro League: zij zullen volgend seizoen opnieuw in de Challenger Pro League moeten spelen. Sommige spelers lijken echter wél op het hoogste niveau te gaan blijven.

RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op een speler van Beerchot. Omar Fayed zou wel eens de volgende versterking kunnen worden van de hoofdstedelingen, klinkt het alvast in de Turkse pers.

Centrale verdediger

Omar Fayed is een 21-jarige Egyptische centrale verdediger. Hij wordt dit seizoen gehuurd van Fenerbahçe door Beerschot, maar zou ook in Turkije niet meteen een toekomst hebben.

En dus kunnen andere ploegen hun interesse laten blijken in de jonge verdediger, die dit seizoen bij Beerschot tot een assist kwam in ongeveer duizend speelminuten voor De Mannekes. Hij speelde elf keer in de Jupiler Pro League, maar had te kampen met een enkelblessure en nu een spierblessure.

Shoppen bij Beerschot

Toch zouden Renard & co wel wat zien in Omar Fayed, die zeker nog groeimarge heeft de komende maanden en jaren. Toch moet Anderlecht ook de nodige concurrentie gaan verwachten voor de speler.

Zo zou volgens Turkse bronnen ook Feyenoord bij de gegadigden zijn voor de jonge verdediger. De komende weken of maanden zal blijken of we Omar Fayed volgend seizoen nog in de Jupiler Pro League zien.