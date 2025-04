Charleroi moet meteen reageren in de Europe Play-offs: Rik De Mil heeft duidelijke boodschap voor supporters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de ruime overwinning van KV Mechelen tegen Dender is het nu aan Sporting Charleroi om te reageren in de Europe Play-offs. Rik De Mil roept zijn team en het publiek op om samen als een geheel te vechten voor Europees voetbal.

"Ik wil dat we samen met de supporters iets moois neerzetten", zegt De Mil. "Als we door een moeilijke periode gaan en het publiek blijft ons steunen, kan dat alles veranderen."

De mentaliteit van de Zebra's lijkt in positieve zin te zijn veranderd. "We toonden vorige week veel wilskracht", merkt De Mil op, "maar we moeten nu efficiënter zijn. De details zullen het verschil maken."

Toch waarschuwt De Mil voor de Luikse tegenstander, die gevaarlijker is dan men op het eerste gezicht zou denken. "Sommigen denken dat dit team niet veel kwaliteit heeft, maar dat is absoluut niet het geval."

De Mil noemt name als Eckert, Zeqiri en Lazare op als spelers om in de gaten te houden. Hij prijst ook het werk van collega Ivan Leko. "Hij heeft echt een vechtmentaliteit in deze groep gebracht."

De 0-0 tegen OHL gaf ook gemengde gevoelens weer bij de trainer van de Zebra’s. "Ik ben blij dat mijn team weer samen is, maar het resultaat was frustrerend. Alle teams zitten dicht bij elkaar. Motivatie zal uiteindelijk het verschil maken", besluit de coach van Charleroi.