Standard heeft iets verloren waar het al een heel seizoen voor bekendstaat: Ivan Leko wil dat zijn spelers de zaken rechtzetten op Charleroi

Standard heeft zijn stabiliteit verloren en wil die snel terugvinden. Ivan Leko heeft de nadruk gelegd op de defensieve structuur voor de verplaatsing naar Charleroi.

Bekend om zijn stevigheid aan het begin van het seizoen, presteert de verdedigingslinie van Standard de laatste weken niet meer zo goed. Matricule 16 heeft 37 doelpunten geïncasseerd in de competitie, waarvan 14 in de laatste zeven wedstrijden.

Vorige week tegen KV Mechelen werden vooral defensieve fouten en balverlies afgestraft bij de Rouches. Dingen die we aan het begin van de competitie niet zo vaak zagen. Voor de verplaatsing naar Charlero heeft Ivan Leko de aandacht dus weer gericht op het belang van een sterke verdediging.

"Ja, we hebben stabiliteit verloren. Het is normaal, na zeven of acht maanden te focussen op de verdediging en counters. Het is ook moeilijk voor de spelers en dat weet ik. Maar in het voetbal en in elke teamsport is verdediging de basis. Als je 14 doelpunten incasseert in 7 wedstrijden, zul je niet veel winnen. Terugkeren naar 0-1, 1-0, dat is het eerste doel. Dan zullen we denken aan doelpunten maken."

De verdediging van Standard verandert bijna elke week

Tegen KV Mechelen bezweek de defensie van de Rouches opnieuw. Ivan Leko heeft dit seizoen al gezegd dat dit Standard zelden een wedstrijd zal winnen als ze meer dan één doelpunt tegen krijgen. Ibe Hautekiet kwam al terug van blessure en Nathan Ngoy is al enkele weken terug.

"Ibe is een van de beste spelers van het seizoen, Nathan is een jongen met veel talent. Maar je moet eerst 10-15 wedstrijden op rij spelen voordat je dat bewijst. Verdedigers moeten verdedigen, Nathan heeft veel kwaliteiten in de opbouw, maar zijn eerste rol is verdedigen. Hij is misschien wel de meest getalenteerde speler in de kern, maar hij heeft twee wedstrijden gespeeld. Hij heeft niet slecht gespeeld, maar je hebt meer wedstrijden nodig om de situatie te beoordelen. Iemand zoals Hautekiet, die bijna alles heeft gespeeld, kunnen we zeggen dat het een goede speler is en een goed seizoen heeft gehad."

Zonder David Bates heeft Ivan Leko zijn ideale verdediging nog niet vaak kunnen opstellen. De Kroatische coach moest altijd aanpassingen maken en rekenen op collectieve afspraken om het schip op koers te houden.

"Sutalo, Bates, Ngoy, dat was de vaste verdediging. Maar we hebben twee wedstrijden zo gespeeld, tegen Dender (winst 0-2) en tegen Leuven (verlies 2-0). Dat betekent ook dat voetbal dynamisch is en wat vandaag gezegd wordt, betekent misschien niets meer over een paar maanden. We konden niet met die verdediging spelen, maar we hebben Hautekiet, Lawrence, Dierckx gehad die enkele goede wedstrijden hebben gespeeld door de blessures van anderen."

Hoewel hij Bates nog steeds mist, kan Ivan Leko rekenen op Bosko Sutalo sinds de interlandbreak. Hij speelde niet tegen KV Mechelen, omdat Lawrence, Hautekiet en Ngoy begonnen. Lawrence en Hautekiet hebben hun plek verdiend in de ogen van de coach, Ngoy wordt, zoals hierboven vermeld, beschouwd als de meest getalenteerde speler van de kern en het zal niet gemakkelijk zijn voor de Kroatische verdediger om zijn plek terug te krijgen... tenzij hij profiteert van de teleurstellende prestatie van zijn teamgenoten vorige week.

"Sutalo doet het de laatste weken beter, maar als de anderen goed spelen... Ik ben geen coach die graag verandert, ik geef vertrouwen en als je goed speelt, ga je door. Het is niet gemakkelijk voor de anderen, maar dat is voetbal", concludeerde Ivan Leko.