Extra pijnlijk voor Anderlecht? 'Union-ster verandert van makelaar en lijkt te azen op miljoenentransfer'

Noah Sadiki maakt heel wat inderuk op het middenveld van Union Saint-Gilloise. Dit zou hem deze zomer al kunnen helpen om een stap vooruit te zetten. Een toptransfer loert om de hoek.

Union Saint-Gilloise is nog elke dag blij dat ze Noah Sadiki voor iets meer dan een miljoen euro bij Anderlecht hebben weggeplukt twee jaar geleden. De Congolese international is nu tien keer zoveel waard. De jonge middenvelder neemt steeds meer verantwoordelijkheden op zich in het Dudenpark en speelt met het zelfvertrouwen van een ervaren rot in de kleedkamer.

Laatste weken in Dudenpark?

Op LN 24 meldt Sacha Tavoileri dat Sadiki recent van makelaar is veranderd. Hij wordt nu vertegenwoordigd door Meïssa Ndiaye, die zeer actief is op de Franse markt. Hij behartigt onder andere de belangen van spelers als Marcus Thuram en Michy Batshuayi.

Deze verandering in zijn entourage zou hem de mogelijkheid kunnen bieden om de Franse markt te verkennen. En dat komt goed uit, want er is interesse. Lyon zou hem bovenaan hun lijst van aanwinsten hebben gezet.

Veel kapers op de kust

Celtic Glasgow kwam hem onlangs scouten en zou hem ook graag in huis halen. En dat is nog niet alles: VFL Wolfsburg, dat sinds de transfer van Mohammed Amoura een uitstekende relatie onderhoudt met Union, is ook geïnteresseerd, ook al wordt Sadiki hier alleen genoemd als alternatief achter Habib Diarra (Strasbourg).

Noah Sadiki zou echter aantrekkelijk zijn vanwege zijn lagere prijs, wat in zijn voordeel zou kunnen spelen. Met nog twee jaar te gaan op zijn contract, lijkt hij meer dan ooit op weg naar de uitgang.