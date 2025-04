Van den Brom haalt de reden aan waarom hij werd ontslagen bij Genk en wijst naar bestuur: "Dat heeft die drie spelers en de kleedkamer geen deugd gedaan"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

John van den Brom heeft in HLN gesproken over zijn ontslag als trainer van KRC Genk en de redenen waarom zijn tweede seizoen bij de Limburgers minder succesvol was.

Van den Brom voelde de bui niet hangen toen hij door Dimitri De Condé werd uitgenodigd voor een koffie. "Ik zweer het je. Ik kom het zaaltje binnen en ik zie naast Dimi ook Erik (Gerits) en de voorzitter (Peter Croonen) zitten. Ik zeg met mijn grote mond: 'Oei, dat wordt een sterk bakkie koffie'", vertelt hij. Al snel werd duidelijk waarom hij daar was: "Je krijgt dan te horen: 'Geen greep meer op de groep'. Vond ik zo ontzettend flauw." Van den Brom geeft aan dat hij het erg moeilijk vond om zijn ontslag te horen. Hij was trots op zijn prestaties in het eerste seizoen. "Voorin had ik Théo, Paul, en Ito. Die drie hadden samen 65 goals gemaakt in mijn eerste seizoen", zegt de Nederlander. Het was echter de financiële situatie rond deze spelers die het tweede seizoen moeilijk maakte. "Hoewel ze alledrie nog onder contract lagen, wilde de club die jongens tevreden houden, en kregen ze alledrie een financiële opwaardering." De beslissing om de drie topspelers te belonen, had volgens Van den Brom negatieve gevolgen. "Dat heeft noch de drie spelers noch de rest van de kleedkamer goed gedaan", legt hij uit. De situatie zorgde voor onrust en zelfs jaloezie binnen de groep. "Da's een groot woord, maar je hebt ze daar overbetaald, vind ik. Ik ben zeker dat het ervoor zorgde dat Ito, Onuachu, en Théo minder hebben gepresteerd in dat tweede seizoen." Twee dagen na zijn ontslag beleefde Van den Brom een ongemakkelijke situatie toen hij met zijn vrouw Marjan uit eten ging. "Toen kwamen we bij dat restaurant, en wie zitten daar samen aan een tafeltje? Dimitri en Mathieu (Cilissen, ondervoorzitter)", herinnert hij zich. "Toen ze met de rekening kwamen, zei ik: 'Kom, ik betaal dit hier, je hebt me toch genoeg meegegeven, Dimi.'" Dit gebaar zag hij als een kans om het hoofdstuk af te sluiten met een knipoog. "Dat vond ik zo geweldig van mezelf", zegt de coach met een glimlach.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Anderlecht - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (06/04).