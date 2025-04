Voor coach van concurrent is het nu al helemaal duidelijk: "Zij worden kampioen"

Zaterdagavond neemt KAA Gent het in de Planet Group Arena op tegen Union SG, een van de drie titelkandidaten. Danijel Milicevic verwacht zich aan een moeilijke wedstrijd, maar weet ook al wie er kampioen gaat worden volgens hem.

KAA Gent wil er in de play-offs wel staan en mikt minstens op een vierde plaats. Europees voetbal is het doel en een vijfde plaats is te weinig voor de Buffalo's.

Topwedstrijden op komst

Dan zullen er natuurlijk wel topwedstrijden moeten gewonnen worden. Misschien te beginnen met de thuiswedstrijd tegen Union SG? Wij zullen het alvast mee opvolgen zaterdagavond wat er in die match zal gebeuren.

Als het van coach Danijel Milicevic afhangt, dan zal het geen makkelijke wedstrijd worden tegen de Brusselaars. Toch denkt hij niet dat Union SG dit seizoen de titel zal pakken.

Lof voor Genk én Karetsas

“Zoals ik ze zag spelen in de competitie tegen Union: Genk", is het antwoord van de T1 van KAA Gent zeer duidelijk over de titelstrijd in Het Nieuwsblad.

De coach heeft ook veel lof voor de jonge Kos Karetsas van de Limburgers: "De goal die hij tegen ons maakte, zie ik er niet veel doen. Steuckers kan dat, Chery, Tzolis, maar verder? Hij is al international, beslissend voor club én land, heeft de sprankel van een genie én toont persoonlijkheid op het veld. En hij is amper 17 jaar…"