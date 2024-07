Is Club Brugge de grote titelfavoriet dit seizoen? Nicky Hayen spreekt klare taal

Club Brugge krijgt vrijdagavond de eer om de Jupiler Pro League op gang te trappen tegen KV Mechelen. Het begin van weer een topseizoen voor blauw-zwart?

Club Brugge kon afgelopen seizoen op de laatste speeldag kampioen spelen tegen Cercle Brugge, na een geweldige reeks in de play-offs onder Nicky Hayen.

De Supercup tegen Union SG werd een week geleden verloren met 1-2, maar nu krijgt Club de kans om de rug te rechten na die nederlaag tegen KV Mechelen.

Blauw-zwart lijkt ook dit seizoen weer een mooie ken te hebben. Maar er zijn nog andere clubs die indrukwekkende namen hebben, dus vindt Nicky Hayen dat Club nu de grote titelfavoriet is?

“Ik kijk daar helemaal anders naar. ‘Zal Club meedoen?’, vraagt men. Club wil altijd meedoen voor de titel en zal zich wat dat betreft nooit wegsteken", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Met een favorietenrol ben ik evenwel niet bezig. Wij kijken enkel naar de volgende match. Of de twee volgende, want je moet in deze fase toch goed bekijken wie wanneer inzetbaar is. Match per match, het is een principe dat ik ook in de play-offs heb gehanteerd en dat ons ver gebracht heeft. Het klinkt als een cliché, maar we gaan dat nu weer zo doen", besluit hij.